Nationalstrassen im Oberland – Mehrere Tunnel werden gereinigt Diese Woche werden mehrere Nationalstrassentunnel im Oberland gereinigt. Dafür sind Sperrungen nötig.

Auch der Leimerntunnel wird diese Woche auf Vordermann gebracht. Foto: PD

Die Tunnel entlang der Nationalstrassen werden regelmässig gereinigt. Dies diene nicht einzig der Sauberkeit, schreibt das Bundesamt für Strassen Astra in einer Medienmitteilung: «Das Reinigen von Wänden und Beleuchtung erhöht die Helligkeit und trägt damit zu einer besseren Sicht und somit auch zu einer höheren Sicherheit für die Verkehrsteilnehmenden bei.»

In den nächsten Tagen werden verschiedene Tunnel der A6 und der A8 im Berner Oberland einer Reinigung unterzogen. Sie werden jeweils gesperrt. Als Erstes ist der Simmenfluhtunnel (A6) an der Reihe: Er wird von Dienstag, 4. Oktober, 20 Uhr, bis Mittwoch, 5. Oktober, 6 Uhr, in beiden Richtungen gesperrt. Der Leimerntunnel (A8) ist in der Folgenacht von 20 bis 6 Uhr gesperrt. In der Nacht vom 6. auf den 7. Oktober wird der Leissigentunnel (A8) gereinigt, die Sperrung dauert ebenfalls von 20 bis 6 Uhr.

Der Spiezwilertunnel ist am 10. Oktober von 8 bis 16 Uhr gesperrt. Hier finden neben der Tunnelreinigung noch Arbeiten auf der offenen Strecke statt, die nur tagsüber durchgeführt werden können, teilt das Astra mit, «so etwa Mäharbeiten oder eine Gehölzpflege». Der Verkehr wird während der Sperrungen über die Kantonsstrassen umgeleitet.

PD

