Attentat in Israel – Mehrere Tote bei Angriff in Jerusalem Der Angreifer soll von Sicherheitskräften «neutralisiert» worden sein. UPDATE FOLGT

In einer israelischen Siedlung in Ost-Jerusalem sind mehrere Menschen durch Schüsse getötet worden. Eine Polizeisprecherin sprach am Freitagabend von einem Anschlag mit acht Toten, der Rettungsdienst nannte fünf Tote. Der Angreifer wurde demnach «neutralisiert». Unklar war zunächst, ob er getötet wurde. Medienberichten zufolge soll sich der Vorfall nahe einer Synagoge ereignet haben.

SDA

