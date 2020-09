Abtwil SG – 14 Jugendliche nach Blitzeinschlag auf Sportplatz im Spital In Abtwil SG schlug auf einem Sportplatz ein Blitz ein. Mehrere Jugendliche wurden leicht verletzt, einer musste bewusstlos mit der Rega ins Spital gebracht werden.

Ein Blitz ist auf einem Sportplatz in Abtwil SG eingeschlagen. (22. September 2020) Leser-Reporter Laut Kantonspolizei wurden mehrere Personen verletzt. Leser-Reporter Auf dem Fussballfeld fand gerade ein Juniorenspiel statt. Leser-Reporter 1 / 3

Auf einem Sportplatz in Abtwil SG schlug ein Blitz ein. Dabei wurden 14 Jugendliche verletzt, wie die Kantonspolizei St.Gallen in einer Mitteilung schreibt. Während 13 von ihnen zur Überwachung in verschiedene Spitäler gebracht wurden, musste ein 16-Jähriger bewusstlos von der Rega abtransportiert werden. Die Kantonspolizei St. Gallen war bei der Sportanlage Spieserwis mit einem Grossaufgebot vor Ort.

Auf dem Fussballfeld fand gerade ein Juniorenspiel zwischen dem FC Abtwil-Engelburg und FC Münsterlingen statt. Gemäss der Kantonspolizei schlug ein Blitz zunächst in einen Lichtmast ein, dann streute er auf den Platz über und verbreitete sich auf dem Spielfeld. Drei Jugendliche gingen sofort zu Boden, zwei von ihnen sollen gleich wieder aufgestanden sein, melden User auf Social Media.

Staatsanwaltschaft ermittelt

Einer der Jugendlichen soll versucht haben, den Verletzten wachzurütteln. «Er lag bewusstlos auf dem Boden», erzählt er. Er musste nach Angaben eines Lesers auf dem Spielfeld wiederbelebt werden.

Nebst sechs Rettungswagen, mehreren Polizeipatrouillen und der Rega wurde auch ein Care-Team aufgeboten. Die Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen klärt in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei St. Gallen den Unfallhergang.

chk