Wohnheim Bergquelle – Mehrere Personen positiv getestet Die Bergquelle, die Institution für Wohnen und Werken im Saanenland, sind mehrere Personen positiv auf Covid-19 getestet worden. Um welchen Standort es sich dabei handelt, ist nicht bekannt.

Bei der Institution Bergquelle kam es zu Ansteckungen mit Covid-19. Mit verschiedenen Massnahmen soll das Virus eingedämmt werden. Symbolbild: keystone-sda.ch

«Nach ersten Symptomen von Covid-19 bei einer Bewohnerin am letzten Samstag haben wir Kontakt mit dem lokalen Arzt und dem Kantonsarzt aufgenommen und die vorgegebenen Massnahmen eingeleitet», schreibt Geschäftsleiterin Regula Meier in einer Mitteilung an die Medien. Ebenfalls seien die Bewohnenden und alle Angestellten des betroffenen Wohnheims einem Test unterzogen worden.

«Wir hoffen so auf eine Eindämmung des Virus und einen Unterbruch der Infektionskette.» Regula Meier, Geschäftsleiterin Bergquelle

Um welches der beiden Heime es sich dabei handelt, kommt aus der Mitteilung nicht hervor. Die Institution Bergquelle bietet 23 Wohnheimplätze an der Lenk und in St. Stephan sowie eine Werkstatt mit 25 geschützten Arbeitsplätzen in Zweisimmen an.

«Wir hoffen auf eine Eindämmung»

«Im Gegensatz zu den Bewohnenden sind die Angestellten aufgrund konsequent umgesetztem Schutzkonzept grösstenteils nicht mit dem Virus infiziert», schreibt die Geschäftsleiterin weiter. Als frühzeitige Erkennung würden nun im anderen Wohnheim und in der Werkstatt bei allen Klienten und Angestellten täglich die bekannten Covid-19-Symptome überprüft und dokumentiert. «Wir hoffen so auf eine Eindämmung des Virus und einen Unterbruch der Infektionskette», so Meier.

pd/don