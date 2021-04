Tatort Fedex-Filiale – Mehrere Opfer bei Schiesserei in Indianapolis In der Hauptstadt des US-Bundesstaates Indiana ist es am späten Donnerstagabend zu einer Massenschiesserei in einem Gebäude des Paketzustellers Fedex gekommen. Der Schütze soll tot sein. UPDATE FOLGT

Laut Polizei wurden die Schüsse in der Fedex-Filiale in Indianapolis kurz nach 23 Uhr abgefeuert. Video: Tamedia

In einem Paketzentrum des Logistikunternehmens Fedex in Indianapolis im US-Bundesstaat Indiana soll es mehrere Verletzte gegeben haben. Dies berichteten zahlreiche US-Medien am späten Donnerstagabend (Ortszeit). Genaue Informationen über den Zustand der Opfer lagen zunächst nicht vor. Mehrere Menschen würden mit Schusswunden in Krankenhäusern behandelt, schrieb der Sender CNN. Der Schütze soll sich den Berichten zufolge selbst das Leben genommen haben.

Die Polizei sei kurz vor Mitternacht zu der Lagerhalle nahe dem Flughafen der Stadt gerufen worden. Umliegende Strassen seien wegen des Polizeieinsatzes zeitweise gesperrt gewesen, schrieb John Perrine von der Indiana State Police auf Twitter.

Fedex-Sprecher Jim Masilak sagte zu CNN, es handele sich um ein «tragisches» Ereignis. «Sicherheit ist unsere oberste Priorität, und unsere Gedanken sind bei all denen, die betroffen sind. Wir arbeiten daran, mehr Informationen zu sammeln und kooperieren mit den Ermittlungsbehörden.»

In den USA sind Schusswaffen weit verbreitet, immer wieder kommt es zu tödlichen Schiessereien. Alle Bemühungen um ein strengeres Waffenrecht sind bisher aber am Widerstand der mächtigen Waffenlobby gescheitert. US-Präsident Joe Biden hat nun einen neuen Anlauf angekündigt, die Schusswaffengewalt im Land einzudämmen.

AFP

