Vollbrand auf A2-Autobahn-Raststätte – Mehrere LKWs gehen bei Pratteln lichterloh in Flammen auf Die Polizei spricht von zwei bis drei betroffenen Fahrzeugen. Verletzte soll es keine gegeben haben. Julia Gisi

Zwei Lastwagen standen bei der A2 in Pratteln in Flammen. Das Feuer konnte später gelöscht werden. Quelle: zVg

Am Freitagabend standen auf der A2 in Pratteln bei der Raststätte Windrose mehrere Lastwagen in Vollbrand, wie Videoaufnahmen eines Autofahrers auf der gegenüberliegenden Fahrbahn beweisen. Gemäss Augenzeuge soll es sich um drei brennende Fahrzeuge gehandelt haben. Die Polizei spricht offiziell von «zwei bis drei» LKWs.



Die Feuerwehr stand mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz und konnte den Brand schnell löschen, wie der Sprecher der Kantonspolizei Baselland, Adrian Gaugler, gegenüber dieser Zeitung bestätigte. Noch sei nicht klar, auf welche Summe sich der Sachschaden belaufen wird. Doch so viel steht fest: Verletzte hat es keine gegeben.

Die Ursache des Brandes muss laut der Polizei noch abgeklärt werden. Quelle: zVg

Die Brandursache wird derzeit abgeklärt. Die Polizei will diesbezüglich zu einem späteren Zeitpunkt informieren.

Infolge des Brandes ist die A2 in Richtung Luzern gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet.



