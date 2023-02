Feuer auf Bauernhof in Ins – Mehrere hundert Strohballen in Brand geraten Am Montagnachmittag ist in einem Strohlager in Ins ein Brand ausgebrochen. Verletzt wurde niemand, aber es entstand Sachschaden.

In Ins hat es am Montagnachmittag auf einem Bauernhof gebrannt. (Symbolbild) Bild: Ela Çelik

Am Montagnachmittag sind in einem landwirtschaftlichen Betrieb am Lindenguet in Ins mehrere hundert Strohballen in Brand geraten. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilte, enstand dabei Sachschaden. Der Vorfall blieb ohne Verletzte.

Das Feuer entwickelte sich gegen 16.25 Uhr in einem Strohlager. Die Löscharbeiteten gestalteten sich aufwändig und dauerten bis in die Abendstunden an. Rund 50 Angehörigen der Feuerwehren Ins, Jolimont und der Berufsfeuerwehr Biel leisteten Einsatz und konnten verhindern, dass das Feuer auf ein angrenzendes Gebäude übergriff.

Mehrere Personen, die sich zum Zeitpunkt des Brandausbruches in der Nähe des Strohlagers befanden, konnten sich in Sicherheit begeben. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zur Brandursache und zum entstandenen Sachschaden aufgenommen.

pd/msc

Fehler gefunden?Jetzt melden.