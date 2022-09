Globaler Klimastreik – Mehrere hundert De­mons­trie­ren­de ziehen durch Bern Weltweit gehen am Freitag Anhängerinnen und Anhänger der Klimabewegung auf die Strasse. Auch in Bern demonstrieren rund 500 Personen. UPDATE FOLGT

1 / 6 Bereits kurz nach 18 Uhr waren rund 500 Personen mit Transparenten auf dem Weisenhausplatz. Foto: Jürg Spori

Am Freitagabend demonstrierten in Bern mehrere hundert Personen für mehr Klimagerechtigkeit. Weltweit rief die Klimabewegung am Freitag zu solchen Kundgebungen auf. In Bern versammelten sich ab 18 Uhr über 500 Personen auf dem Waisenhausplatz. Nach 19 Uhr begannen die Demonstrierenden, sich in Richtung Münsterplatz in Bewegung zu setzen. Die Kundgebung ist bewilligt.

Laut einer Mitteilung des Klimastreiks Bern soll an der Demo auf die klimaschädlichen Ausgaben des Schweizer Finanzplatzes hingewiesen werden.

Wegen der Kundgebung kommt es bis nach 20 Uhr zu Einschränkungen im Verkehr. Betroffen sind auch Bus- und Tramlinien von Bernmobil..

jsp/nfe

