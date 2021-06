Folgen der Unwetter – Mehrere Berner Bahnstrecken unterbrochen – 250 Meldungen Wegen Erdrutschen und Überschwemmungen müssen Zugreisende im Oberland sowie im Berner Jura nach wie vor mit Einschränkungen rechnen. UPDATE FOLGT

Der Griesbach hat am Donnerstagabend sein Bachbett in Gammenthal verlassen und lief über das Bahntrassee durch den Tunnel Richtung Bahnhof Sumiswald-Grünen. Foto: Leserreporter

Die jüngste Unwetterfront, die am Donnerstagabend über die Schweiz hinweggezogen ist, hat erneut den Kanton Bern stark getroffen. Erdrutsche beeinträchtigen den Bahnverkehr zwischen Spiez, Interlaken und Brienz.

Es sei mit Verspätungen und Zugausfällen zu rechnen, heisst es. Betroffen sind sowohl die Verbindung zwischen Interlaken und Brienz, die nach Angaben der Bahnverkehrsinformation vom Freitag noch den ganzen Tag unterbrochen sein dürfte. Einschränkungen gibt es auch auf der Strecke Spiez – Interlaken.

Im Berner Jura sind die Verbindungen zwischen Biel und La Chaux-de-Fonds sowie zwischen Moutier und Sonceboz-Sombeval nach wie vor unterbrochen. An beiden Strecken richtete am Mittwoch ein Hagelgewitter Schäden an.

Auch am Bahnhof Grünen-Sumiswald lief vorübergehend nichts mehr, nachdem der Griesbach über die Ufer getreten und das Bahntrassee geflutet hatte, wie ein Leser berichtet.

Das Hauptniederschlagsgebiet des Donnerstags erstreckte sich von Interlaken (40 Millimeter) über das Emmental und das Oberaargau bis nach Aarau (51 Millimeter). Lokal fielen laut Meteoschweiz deutlich mehr als 70 Millimeter Niederschlag.

Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, gingen am Donnerstag zwischen 15 Uhr und Mitternacht etwa 250 Meldungen zu Wassereinbrüchen oder Überschwemmungen ein.

SDA/mb

