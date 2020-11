Montreux Berner Oberland Bahn – Mehr Züge zwischen Montreux und Zweisimmen Es ist ein Novum: Die MOB startet am 13. Dezember mit dem systematischen Taktfahrplan mit einer stündlichen Verbindung zwischen Montreux und Zweisimmen.

Baut ihr Angebot aus: Die Montreux Berner Oberland Bahn AG (MOB). Foto: Bruno Petroni

Die Montreux Berner Oberland Bahn AG (MOB) gibt eine Ausweitung ihres Angebots ab dem 13. Dezember bekannt. «Zum ersten Mal hat die MOB-Linie einen systematischen Taktfahrplan mit einer stündlichen Verbindung zwischen Montreux und Zweisimmen», schreibt das Unternehmen in einer Medienmitteilung. «Die Züge werden jede Stunde um 50 Minuten nach in Montreux abfahren und um 2 Minuten nach in Zweisimmen.» Mit dem neuen Fahrplan würden die Züge in Château-d’Oex in beide Richtungen jeweils zur vollen Stunde abfahren.

Eine weitere Neuheit: Der Pendelzug zwischen Montreux und Les Avants verkehrt einmal pro Stunde in beide Richtungen und hält an allen Stationen. «Zusammen mit der stündlichen Anbindung zwischen Montreux und Zweisimmen heisst dies, dass die Haltestellen Fontanivent, Chernex, Sonzier, Chamby und Les Avants von zwei Zügen pro Stunde angefahren werden», schreibt die MOB weiter.

Erhöhtes Angebot zwischen Zweisimmen und Gstaad

Der andere stark frequentierte Bereich der Linie zwischen Zweisimmen und Gstaad werde ebenfalls von einem erhöhten Angebot in Form eines fast ganztägigen Halbstundentakts profitieren. Und im Pays-d’Enhaut stünden Pendlern zusätzliche Verbindungen zwischen Château-d’Oex und Montbovon und zwischen Les Sciernes und Montbovon zur Verfügung.

«Die Anpassungen erfüllen die Anforderungen der Kantone Waadt, Bern und Freiburg und werden von ihnen unterstützt», heisst es abschliessend in der Mitteilung.

pd