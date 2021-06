RBS verlängert die S8 – Mehr Züge für die Pendlerinnen und Pendler Ab Ende 2022 fährt die S8 bis Bätterkinden. Der Regionalverkehr Bern-Solothurn (RBS) hat mit dem Ausbau der Strecke begonnen. Kostenpunkt 70 Millionen. Hans Ulrich Schaad

Dieser Streckenabschnitt bei Büren zum Hof in Richtung Schalunen wird auf Doppelspur ausgebaut. Foto: Nicole Philipp

Die Züge sind zu Pendlerzeiten nach wie vor nicht voll besetzt, obwohl die Homeoffice-Pflicht inzwischen aufgehoben worden ist. RBS-Direktor Fabian Schmid ist aber zuversichtlich, dass die Corona-Delle bald vorüber ist. Und noch mehr: dass die Kapazitäten bei der S-Bahn in den nächsten Jahren erhöht werden müssen, um die Nachfrage abdecken zu können. Einerseits wegen der Siedlungsentwicklung, andererseits wegen der steigenden Mobilität der Bevölkerung, wie er am Dienstagvormittag an einer Medienkonferenz erklärte.

Erste bauliche Massnahmen für die Kapazitätserhöhung werden nun sichtbar. Zwischen Jegenstorf und Bätterkinden hat der RBS mit dem Ausbau der Strecke begonnen, damit die S8 ab Bern bis Bätterkinden verlängert werden kann. Am Dienstag haben die Verantwortlichen des RBS, der drei betroffenen Gemeinden und des Kantons in Büren zum Hof mit einem symbolischen Spatenstich die Arbeiten offiziell gestartet.