Never Mind the Markets: Klimastrategie – Mehr Wunschdenken als Realität Ökonom Mathias Binswanger erklärt, warum unsere aktuelle Klimapolitik schlichtweg nicht funktionieren kann. Mathias Binswanger

Bescheidene Ziele statt radikale Massnahmen: Bundesrätin Simonetta Sommaruga an der Medienkonferenz zur Klimastrategie. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Der soeben erschienene, neueste Klimabericht des Weltklimarates «Climate Change 2021» hat einmal mehr gezeigt, dass es in Bezug auf die Klimaerwärmung fünf vor zwölf ist. Weil diese Botschaft, wenn auch etwas weniger dringlich, bereits früheren Berichten zu entnehmen war, hat man sich aber an diese auf Tausenden von Seiten präsentierten Hiobsbotschaften gewöhnt. Waren wir letzte Woche noch bedrückt durch das Klimaproblem, bedrückt uns diese Woche der Einmarsch der Taliban in Afghanistan und danach sind es dann wieder die steigenden Fallzahlen bei Corona. Die Aufmerksamkeitsspanne hält auch diesmal nicht lange an.