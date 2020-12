Für eine attraktivere Innenstadt – Mehr Velo-Parkplätze in Thun Mehr Velo-Parkplätze, mehr Sitzgelegenheiten und stärker inszenierte Brücken: Thun will sich ab Frühling 2021 aufhübschen. Marco Zysset

Mehr Velo-Parkplätze im Bälliz sollen die Innenstadt Thun attraktiver machen. Foto: Patric Spahni

Die Stadt Thun soll attraktiver werden. Auf Basis einer Studie werden bereits im nächsten Frühling erste Sofortmassnahmen umgesetzt, wie die Stadtverwaltung am Dienstag mitteilte. Konkret sollen in der Innenstadt – namentlich oben und unten im Bälliz sowie in der Oberen Hauptgasse – neue Velo-Parkplätze erstellt werden. Die Publikation soll Anfang 2021 erfolgen.

«Wenn mehr Leute mit dem Velo unterwegs sind, müssen wir auch ausreichend Parkplätze zur Verfügung stellen», sagt Stadtpräsident Raphael Lanz (SVP). Ziel sei, die ersten Massnahmen «kostengünstig und schnell» umzusetzen, «sodass wir bereit sind, wenn das Wetter wieder wärmer wird».

Ebenfalls mit Blick auf den nächsten Frühling sollen die Fussgängerbrücken aufgefrischt und besser inszeniert werden. «Bei der Arbeit an der Studie haben wir die Rückmeldung erhalten, dass Thun schon eine hohe Qualität habe», sagt Lanz. «Wir müssen uns nicht grundlegend ändern, können aber punktuell besser werden.»

Mehr Sitzgelegenheiten

Ein weiterer Punkt, der nächstes Jahr in Angriff genommen wird, ist das Thema Sitzgelegenheiten. «Die Aktion Thun nimmt Platz hat 2019 gezeigt, dass die Leute Sitzplätze wünschen, ohne dass sie in einem Restaurant Platz nehmen müssen», fährt der Stadtpräsident fort. Ziel sei, mobile Sitzgelegenheiten – «nichts Billiges, sondern von Wertigkeit» – anzubieten.

Die Massnahmen, die im Frühling lanciert werden, sind erste konkrete Ergebnisse der Studie zur weiteren «Attraktivierung der Innenstadt». Im Frühling 2019 sprach der Stadtrat einen Kredit dafür. In Zusammenarbeit mit Interessengruppen und mit Unterstützung externer Fachleute erarbeitete die Stadt Thun in den vergangenen Monaten die Basis für konkrete Massnahmen und deren Umsetzung.

Freien Raum nutzen

«In der Innenstadt schlägt das Herz von Thun. Unser Zentrum soll als Begegnungszone für die einheimische Bevölkerung und für touristische Gäste noch attraktiver werden», sagt Raphael Lanz. Die der Innenstadt ist auch ein erklärtes Legislaturziel des Gemeinderates. Diverse politische Vorstösse forderten ebenfalls eine Aufwertung und Weiterentwicklung.

Mit der Eröffnung des Schlossbergparkings und der Aufhebung vieler Parkplätze habe Raum freigespielt werden können für neue Nutzungen, schreibt die Stadt. Gleichzeitig habe sich die Verkehrsbelastung dank dem neuen Verkehrsregime deutlich reduziert, und die Fussgängerzone wurde eingeführt.

Im Rahmen von Werkstätten diskutierten die Beteiligten für die Studie Chancen und Herausforderungen, Massnahmen und Ziele. Daraus resultierten ein Gesamtplan sowie eine Vielzahl von Massnahmen, die zum Erhalt und zur Stärkung der Innenstadt umgesetzt werden sollen. Die vorgeschlagenen Massnahmen reichen von kleineren Eingriffen bis hin zu langfristigen, visionären Ansätzen.

Fünf Themen im Fokus

Im Fokus stehen dabei fünf zentrale Themen: Im Bereich Vernetzung und Mobilität soll die Erreichbarkeit und Vernetzung gestärkt werden, Verkehrsräume sollen für alle attraktiver werden. Zweitens will der Gemeinderat die bauliche Kulisse der Innenstadt «in ihrer Einmaligkeit bewahren und gezielt entwickeln». Unter «Mensch und Gesellschaft» wollen die Verantwortlichen «die Innenstadt für Thun und die Region gemeinsam erhalten, beleben und bespielen». Ferner will die Stadt den Mix von Nutzungen und Angeboten sichern und aufeinander abstimmen. Zudem sollen «die ökologischen und atmosphärischen Qualitäten der Innenstadt vielfältig» genutzt und gestärkt werden.

Handbuch in Arbeit

Die Erkenntnisse und Vorschläge der Studie werden nun aufgearbeitet und in einem «Handbuch zur Attraktivierung der Innenstadt» zusammengefasst. Zudem führt die Stadt ein qualitätssicherndes Verfahren zur Gestaltung der Verkehrs- und Stadträume auf den Innenstadtachsen und der Aarestrasse durch und erarbeitet ein Betriebs- und Gestaltungskonzept für die Umsetzung der Strassenprojekte (Sevi).

In der Studie wurden auch temporäre Nutzungen, sogenannte Pop-ups, thematisiert. Diese niederschwelligen Angebote können einen grossen Mehrwert für die Innenstadt bieten. Zugleich ist der verfügbare Platz begrenzt, und die Anforderungen für die Durchführung sind mitunter hoch. Ein Leitfaden mit den wichtigsten Aspekten und Anforderungen soll die Umsetzung solcher Initiativen künftig erleichtern. Die Erarbeitung des Leitfadens erfolgt 2021.