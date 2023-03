Zwischen La Neuveville und Biel – Mehr Unfälle am Bielersee – wegen Strassensanierung? Eine SVP-Grossrätin wollte vom Berner Regierungsrat wissen, ob die vermehrten Unfälle auf der Schnellstrasse A5 auf die Sanierungsarbeiten zurückzuführen sind.

Auf der Nationalstrasse A5 zwischen La Neuveville und Biel haben sich letztes Jahr mehr Verkehrsunfälle als sonst ereignet. Diese Strasse wird seit zwei Jahren saniert, jedoch besteht laut dem Berner Regierungsrat keinen kausalen Zusammenhang zwischen den Unfällen und den Bauarbeiten.

Dies stand in einer am Montag publizierten Antwort der Berner Regierung auf eine Interpellation. Grossrätin Anne-Caroline Graber (SVP/La Neuveville) wollte von der Regierung wissen, ob sich das Unfallrisiko auf dem 12,7 kilometerlangen Abschnitt der Nationalstrasse A5 am Bielersee-Nordufer aufgrund der Sanierungsarbeiten erhöht habe.

Im ersten Jahr der umfassenden Sanierung, im Jahr 2021, kam es zu insgesamt elf Unfällen auf der Strecke. Dies stelle keine signifikante Veränderung im Vergleich zu den drei Jahren vor Beginn der Bauarbeiten, hielt der Regierungsrat fest.

Im Jahr 2022 hingegen kam es zu 21 Unfällen. Diese Häufung sei aber nicht auf die Arbeiten zurückzuführen. Die meisten Unfälle hätten sich ausserhalb des Baustellenbereichs ereignet, schrieb die Regierung.

Viele Auffahrunfälle

Die zusätzlichen Zwischenfälle seien vor allem Auffahrunfälle. Diese hätten sich auch ereignet, weil auf der Strecke das Tempolimit auf 60 Stundenkilometer harmonisiert und so der Verkehr beruhigt wurde. Dadurch sei laut der Regierung die Aufmerksamkeit der Verkehrsteilnehmenden beeinträchtigt worden, was zu mehr Unfälle führte.

Aufgrund dieser Erkenntnisse sieht der Regierungsrat keinen Bedarf, die Verkehrssicherheit im Rahmen der Sanierungsarbeiten zu erhöhen. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende 2024, war der Internetseite des Bundesamts für Strassen zu entnehmen.

