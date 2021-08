Kommentar zum Grossprojekt in Utzenstorf - Mehr Transparenz statt Zickzackkurs

So sollen die beiden Gebäude von Digitec Galaxus (links) und der Post (rechts) einst aussehen. Visualisierung: PD

Schnell soll es gehen. Bereits 2023 sollen das Logistikzentrum von Digitec Galaxus und das Paketverteilzentrum der Post in Betrieb genommen werden. Denn der Onlinehandel boomt. Die Corona-Pandemie hat dem Geschäft von Digitec Galaxus einen Schub verliehen. Das bestehende Logistikzentrum in Wohlen AG gerät an Kapazitätsgrenzen. Dass die Migros den Neubau für ihre Tochterfirma möglichst schnell realisieren will, leuchtet ein. So nützt sie alle Mittel, um die Baubewilligung rasch durchzubringen. Das Verfahren gleicht einem Zickzackkurs – immer auf der Suche nach dem Weg mit dem geringsten Widerstand.