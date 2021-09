Unterstützung für KWO-Projekt – Mehr Tempo für Trift-Projekt Das Projekt eines neuen Stausees an der Trift soll prioritär behandelt werden. Der Grosse Rat überwies eine entsprechende Motion. Samuel Günter

So soll die neue Staumauer an der Trift aussehen. Visualisierung: Kraftwerke Oberhasli AG

In einer Motion forderte eine breit abgestützte Gruppe von Grossrätinnen und Grossräten, dass die Regierung das Wasserkraftprojekt der KWO an der Trift prioritär behandeln müsse. Der Vorstoss fordert gar, dass schon in der nächsten Herbstsession über die Konzessionserteilung verhandelt werden solle.

Dies sei wohl nicht möglich, hielt der Regierungsrat in seiner Antwort fest. Eigentlich hätte sich der Grosse Rat schon letzten November mit dem Projekt Trift, einem neuen Speichersee unterhalb des Triftgletschers, befassen sollen. Doch noch in der laufenden Session zog der Regierungsrat das Geschäft zurück. Grund: ein Bundesgerichtsurteil betreffend das andere Grossprojekt der KWO, die Vergrösserung des Grimselsees. Das Gericht bemängelte, dass die entsprechende Grundlage im Richtplan fehle, was aufgrund der Bedeutung zwingend wäre. Und eben auch das Trift-Projekt müsste dabei einbezogen werden.