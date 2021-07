Verkehr in Thun – Mehr Staus – wie Stadt und Kanton Abhilfe schaffen wollen Diverse Baustellen und mehr Ausflugsverkehr sorgen für eine angespannte Verkehrssituation in Thun. Stadt und Kanton setzen jetzt auf flankierende Massnahmen.

Der Verkehr auf der Hofstettenstrasse vor dem Lauitorkreisel in Thun. Foto: Patric Spahni

In der Region Thun gibt es derzeit mehrere grössere Baustellen mit Sperrungen und Umleitungen – was sich direkt auf den Verkehr auswirkt. So müssen an der General-Wille-Strasse Fernwärmeleitungen verlegt und zusätzlich die Strassenentwässerung saniert werden – die Baustelle mit Umleitung ist noch bis 13. August in Betrieb. In Steffisburg laufen die Sanierung und der Einbau von Fernwärmeleitungen an der Schwäbisstrasse weiter bis voraussichtlich April 2022.

Die Verlegung von Fernwärmeleitungen in der Thunstrasse in Steffisburg endet mit dem Einbau eines lärmmindernden Deckbelags am Wochenende vom 17. bis 19. Juli. Gleichzeitig saniert das Bundesamt für Strassen weiterhin den Autobahnabschnitt A6 zwischen Thun-Nord und Kiesen. Die Erneuerung auf offener Strecke dauert bis Frühjahr 2022.

Ausweichverkehr am rechten Seeufer

«Die diversen Strassenbaustellen in der Agglomeration beeinflussen auch das Verkehrsgeschehen in der Thuner Innerstadt», schreibt die Stadt in einer Mitteilung. «Spürbare Mehrbelastungen der Hauptein- und -ausfallachsen führen zu teils schwer kalkulierbaren Verlängerungen der Fahrzeiten, insbesondere auch auf der Hofstettenstrasse stadteinwärts.»

Ein weiterer Aspekt, der hinzukommt: Bei Ausflugswetter führen Staus auf der Autobahn A8 im Raum Interlaken zu Ausweichverkehr ans rechte Thunerseeufer – «und in der Folge bei Stau auf der Staatsstrasse/Hofstettenstrasse zu Ausweichverkehr in die Hangquartiere von Hilterfingen und Thun», heisst es in der Mitteilung weiter.

Massnahmen sollen helfen

Sofortmassnahmen sollen nun zu einer Entspannung der Lage beitragen, wie die Stadt schreibt. Bereits umgesetzt oder vorgesehen sind:

– Optimierung des Verkehrsflusses auf der mehrbelasteten Allmendstrasse durch temporären Ersatz der Lichtsignalanlage am Knoten Allmendstrasse/Alpenbrücke durch eine flexible mobile Anlage seit Anfang Mai.

– Plakataktion in Thun und Hünibach an den Zufahrten zu den Hangquartieren, die unter dem Ausweichverkehr leiden (seit April).

– Kontrolle der Fahrverbote in den Hangquartieren durch die Kantonspolizei Mitte Juni.

– Gemeinsame Prüfung weiterer Verkehrsmassnahmen in den Hangquartieren durch die Behörden von Thun und Hilterfingen und die Kantonspolizei Mitte Juli.

– Intervention beim Bundesamt für Strassen zwecks Signalisation von Routenempfehlungen auf der Autobahn A8 bei Interlaken; Autolenkenden soll von der vermeintlichen Abkürzung über das rechte Thunerseeufer abgeraten werden unter Angabe der effektiven Fahrzeiten via A8/A6 bzw. Staatsstrasse.

Forumsprozess läuft weiter

Weiterhin suchen der Kanton und die Stadt mit Gemeinden und Institutionen im Rahmen des laufenden Forumsprozesses zur generellen Verkehrssituation in Thun nach kurz- und mittelfristigen Lösungen. Aktuell läuft der Prozess unter der Leitung eines spezialisierten Mediationsteams. «Zwei runde Tische fanden im Mai und Juli in einer konstruktiven Atmosphäre statt», heisst es in der Mitteilung der Stadt. Es zeichne sich eine Einigung auf eine überschaubare Anzahl konkreter Zielsetzungen ab. «Ein erster Satz von Massnahmenvorschlägen ist erhoben und soll in der nächsten Runde am 30. August verifiziert und ergänzt werden.»

pd/mik

Fehler gefunden?Jetzt melden.