Wegen umstrittenen «Mille feuilles» – Mehr Spielraum bei der Auswahl von Lehrmitteln Berns Grosser Rat weicht das Lehrmittelobligatorium ein wenig auf. Die Bildungsdirektion soll nur noch eine Auflistung mit möglichen Lehrmitteln herausgeben.

Der bernische Grosse Rat will mehr Vielfalt bei den Lehrmitteln. Foto: Keystone

Mit Blick auf umstrittene Französischlehrmittel hat der Grosse Rat am Mittwoch bei der Beratung des revidierten Volksschulgesetzes eine kleine Lockerung des Lehrmittelobligatoriums beschlossen.

Laut einem am Mittwoch genehmigten Antrag beschränkt sich die Kompetenz der kantonalen Bildungsdirektion künftig bei Lehrmitteln, welche den Anforderungen entsprechen, auf eine Auflistung der möglichen Lehrmittel.

Dies dann, wenn es in einem bestimmten Fach mehrere gute Lehrmittel gibt. Schulen im deutschsprachigen Kantonsteil können dann unter diesen Lehrmitteln auswählen.

Alternative zu «Mille feuilles»

Bisher steht im Gesetz, dass die Bildungs- und Kulturdirektion Lehrmittel zur Verwendung obligatorisch erklären kann, wenn die Ideen und Ziele des Lehrplans oder die Koordination es erfordern.

Der vom Grossen Rat genehmigte Antrag kam von einer Mehrheit der grossrätlichen Bildungskommission (BiK). SVP-Grossrat Samuel Krähenbühl vertrat ihn vor dem Grossen Rat und sagte, angesichts von Französischlehrmitteln wie «Mille feuilles» und «Clin d’oeil» brauche es Alternativen. Diese beiden Lehrmittel sind in der Vergangenheit immer wieder kritisiert worden.

Die BiK-Mehrheit wolle keine totale Öffnung, sagte der Unterlangenegger SVP-Grossrat weiter. Die Kommissionsmehrheit rüttle nicht am Prinzip, dass die Bildungsdirektion Lehrmittel ausschliessen könne, wenn diese anerkannte didaktische oder pädagogische Prinzipien nicht beachteten, nicht mit den Ideen und Zielen des Lehrplans übereinstimmten oder die interkantonale Koordination erheblich erschwerten. Insofern sei der Antrag moderat.

Altes Anliegen

Die Gegner verwiesen darauf, dass der Kanton Bern bereits eine Arbeitsgruppe eingesetzt hat, welche Alternativen zu den genannten Lehrmitteln prüft. Regierungsrätin Christine Häsler (Grüne) sagte auch, es gebe bereits Pilotklassen.

Wenn es viele verschiedene Lehrmittel gebe, wechsle das Lehrmittel vielleicht von der einen Gemeinde zur anderen, argumentierten die Gegner weiter. Das erschwere Schülern das Leben, wenn ihre Familien umzögen. Schon jetzt könnten Lehrpersonen den Unterricht mit eigenen Materialien ergänzen. Mit 84 zu 53 Stimmen sprach sich der Rat für den Antrag der BiK-Mehrheit aus.

Der Entscheid des Grossen Rats kommt nicht ganz überraschend: In der Märzsession forderte er bereits Alternativen zu «Mille feuilles» und «Clin d’oeil». Er überwies damals entsprechende Motionen. Damals gab Regierungsrätin Häsler bekannt, eine Arbeitsgruppe sei «intensiv und ergebnisoffen» am Werk. Auch sie sprach sich am Mittwoch gegen eine Lockerung des Lehrmittelobligatoriums aus.

SDA/Sibylle Hartmann