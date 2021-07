Hochwasser im Berner Oberland – Mehr Sorgen als das Schwemmholz bereiten gewisse Freizeitler Der Kapitän des ersten Kursschiffs seit dem durch das Hochwasser bedingten Betriebsunterbruch spricht über den Umgang mit Treibgut – und unvorsichtigen Seebenutzern. Bruno Petroni

Stets scharfer Blick voraus: Kapitän André Moser steuert Sundlauenen an. Foto: Bruno Petroni

Jeder kleine Bub träumt davon – von dem, was er seit sieben Jahren tut: So lange ist André Moser nämlich nun schon Kapitän auf den Thunersee-Kursschiffen; seit zwanzig Jahren arbeitet er bereits bei der Schifffahrt. Moser führt am Mittwochmorgen den ersten fahrplanmässigen Kurs, seitdem der Schiffsbetrieb des Hochwassers wegen eingestellt worden war.

«Es ist Gefühlssache und braucht Erfahrung.» André Moser, Schiffahrtskapitän BLS Thunersee

«Schwemmholz ist nichts Neues für uns»

Der Blick des Kapitäns gleicht demjenigen eines Adlers: Stets sind seine Augen aufs Wasser gerichtet. In die Richtung, in welche die MS Bubenberg, welche er heute fährt, gerade hinsteuert. Stets auf der Suche nach kaum zu sehendem Schwemmholz. «Am gefährlichsten ist für uns das Treibholz, welches knapp unter der Wasseroberfläche schwimmt. Man sieht es nicht, und es kann schnell in die Schiffsschrauben gelangen. Dann wird es schnell mal aufwendig – und teuer.» Der erfahrene Seemann befolgt deshalb die in der Binnenschifffahrts-Verordnung aufgeführte Sorgfaltspflicht. Er will und kann das nicht in Zahlen erklären. «Es ist Gefühlssache und braucht halt Erfahrung.» Momentan wird auch ein bisschen langsamer gefahren als sonst, weil die Bugwellen sonst die Uferbereiche des immer noch einen sehr hohen Wasserpegel aufweisenden Thunersees überfluten könnten.

Für Moser ist das momentan vermehrt auf dem Wasser schwimmende Schwemmholz nichts Neues: «Wir hatten der frühen Gewitter wegen schon den ganzen Frühling einiges Schwemmholz auf dem See. Kommt dazu, dass das Kraftwerk zuhinterst im Kanal in Interlaken noch nicht in Betrieb ist, sodass keine Strömung in den Kanal kommt. Das Holz bleibt einfach drin.»

Schwemmholz im Schiffskanal (Bildmitte): Hier muss der Steuermann eine leichte Kurve um das Hindernis machen. Foto: Bruno Petroni

«… dann kann es schon mal prekär werden.» André Moser, Schifffahrtskapitän BLS Thunersee

«Zustände sind für uns oftmals grenzwertig»

Was dem privat am Schallenberg wohnhafte Mittvierziger einiges mehr Sorgen bereitet als Schwemmholz, sind die zahlreichen Freizeitler, die sich vor allem an den Wochenenden am See vergnügen «und sich nicht im Geringsten bewusst sind, was sie dürfen und was nicht: So verbietet der Artikel 77 der Binnenschifffahrts-Verordnung das Baden und Tauchen im Umkreis von 100 Metern von Schiffsanlegestellen. Diese Regelung wird praktisch nie eingehalten, und auch um die 50 Meter seitliche Distanz zum Schiff foutieren sich die Leute. Sie wissen dabei gar nicht, in welche Gefahr sie sich dabei bringen.»

Mit hoher Präzision legt Kapitän André Moser bei der Station Sundlauenen an. Foto: Bruno Petroni

Die Instrumente stets im Blick: Kapitän André Moser. Foto: Bruno Petroni

Gerade in Hünibach, wo das Badeverbot gar noch deutlich signalisiert ist, «sind die Zustände für uns oftmals grenzwertig», sagt Moser, der neben seinem Mandat als Kapitän auch Abteilungsleiter der Werftschlosserei in Thun ist. «Wenn wir mit unserem 350 Tonnen schweren Kahn zwischen all den Stand-up-Paddlern, Böötlern und Badenden hindurchfahren müssen und dann auch noch der Wind auffrischt, kann es schon mal prekär werden.» Kapitän Moser appelliert deshalb inständig an alle, mehr Eigenverantwortung und Respekt walten zu lassen.

Schon von weitem entdeckt der Kapitän diese Stand-up-Paddlerin ohne Schwimmweste auf dem Thunersee. Foto: Bruno Petroni

Das Kursschiff Bubenberg nimmt Kurs Richtung Thun. Oben rechts Kapitän André Moser. Foto: Bruno Petroni

Die aktuellen Pegelstände

Der Wasserspiegel des Thunersees sinkt seit dem letzten Samstagnachmittag kontinuierlich und linear ab. Seit dem Höchststand vom Samstag von 558,75 Metern hat er 67 Zentimeter an Höhe verloren und liegt am Mittwochabend bei 558,08 Metern, ist also deutlich in die Gefahrenstufe 2 zurückgegangen. Die Abflussbilanz liegt bei günstigen 104 Kubikmetern pro Sekunde. So viel Wasservolumen fliesst weniger aus den Zuflüssen in den See hinein, als diesen in Thun durch die Aare verlässt. Wie Mediensprecherin Tamara Traxler von der BLS-Schifffahrt mitteilt, kann die Schiffsstation Neuhaus jedoch am Donnerstag infolge des immer noch zu hohen Wasserpegels nach wie vor nicht bedient werden.

Der Brienzersee liegt am Mittwochabend bei 564,50 Metern. Das ist 60 Zentimeter tiefer als beim Höchststand vor fünf Tagen. Er befindet sich nur noch in der 1. Gefahrenstufe. Die Abflussbilanz steht bei 70 Kubikmetern pro Sekunde.

André Moser arbeitet seit zwanzig Jahren auf dem Thunersee. Foto: Bruno Petroni

Fehler gefunden?Jetzt melden.