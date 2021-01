Ortsdurchfahrt Schönried – Mehr Sicherheit und weniger Parkplätze Der Kanton und die Gemeinde Saanen planen Verkehrsprojekte in Schönried, die zur Sicherheit und Attraktivität beitragen, aber auch Parkplätze kosten. Stefan Kocherhans

Von der Pförtneranlage Ost in Richtung Dorfmitte von Schönried sind Veränderungen geplant. Stefan Kocherhans

Bis zum 15. Dezember lagen auf der Gemeindeverwaltung Saanen die Pläne des Kantons zur Sanierung der Ortsdurchfahrt Schönried auf. Die Gemeinde ihrerseits zeigte in der öffentlichen Mitwirkung auf, wie sie sich die Sanierung der Ortsdurchfahrt, weiterführende Verkehrsmassnahmen bei den vier Gemeindestrassen (Alte Hubelstrasse, Hubelstrasse, Grubenstrasse, Bahnhofstrasse) sowie die Umgestaltung des Bahnhofplatzes vorstellt.

Grundlage für beide Vorhaben bildet das Vorprojekt der Planerfirma Weber + Brönnimann AG, Bern. Dort werden nun die Eingaben der Bevölkerung und Gruppierungen ausgewertet. Im März wird schliesslich über die Ergebnisse der Mitwirkung informiert.

Zwei Auftraggeber

Der Auftraggeber Kanton, vertreten durch Markus Wyss, Oberingenieurkreis 1, plant die Ortsdurchfahrt vom Eingang Ost in westlicher Richtung bis zum «Hugeligrabe»; Gemeinderätin Therese Mösching (bis Ende 2020), neu Klaus Romang, ist Saanens Auftraggeberin.

Unterstützt werden sie von René Wüthrich (Kanton) und von Philippe Recker (Gemeinde). Diverse Organisationen wie Gewerbeverein, Dorforganisation Schönried, Schule, Hotelierverein, Astag, TCS und ab 2020 auch der Geschäftsführer der Molkerei Schönried trugen zur Meinungsbildung bei.

Die Planung sieht breitere Trottoirs auf der linken Seite vor; Ausfahrten von links auf die Hauptstrasse sind nicht mehr möglich. Stefan Kocherhans

Kanton sieht Defizite…

Fussgänger und insbesondere «schwache» Verkehrsteilnehmer wie Schüler werden durch Abbiege-, Anlieferungs- und Parkiermanöver entlang der Kantonsstrasse massiv eingeschränkt und gefährdet. Weiter werden unübersichtliche und unklare Verkehrssituationen in verkehrsreichen Zeiten, «wildes» Parkieren, unzureichende oder fehlende Fussgängerverbindungen längs (Trottoirs) und quer über die Fahrbahn, ungenügende Sichtweiten bei Ausfahrten sowie nicht behindertengerechte Bushaltestellen bemängelt.

…und will diese so beheben

«Die Kantonsstrasse zwischen der Ortsdurchfahrt Ost und dem Hugeligrabe wird neu organisiert, um das sichere Nebeneinander von Fussgängern und fahrendem sowie ruhendem Verkehr zu ermöglichen», steht im Bericht der Planer Weber + Brönnimann AG. Und weiter: «Mit der Projektierungsgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern im Ortskern von Schönried können die Fahrradbreiten auf 6,20 Meter und die Sichtweiten auf die Strasse reduziert werden, dies zugunsten von komfortablen Parkplätzen und Trottoirflächen.»

Neu werden die Parkplätze parallel und direkt an der Fahrbahn in Zweierpaketen angeordnet, was ein sicheres Manövrieren erlaubt, zudem sollen die Trottoirs 2,2 Meter breit werden und teilweise bis zur Fassade von Häusern reichen. Dies bedingt aber Landerwerb durch den Kanton.

Widerstand zeichnet sich ab

Gerade beim Landerwerb dürfte der Kanton aber auf erheblichen Widerstand stossen. Dass Gewerbebetriebe auf lieb gewonnene Parkplätze verzichten sollen und auch Querparkieren aus Sicherheitsgründen beim Hinausfahren auf die Kantonsstrasse nicht mehr möglich sein soll, passt einigen in Schönried gar nicht. Auch 30er-Zonen sind bestritten. Die Gemeinde Saanen führt die Planung für die Gemeindestrassen eigenständig weiter, koordiniert aber ihr Vorhaben mit dem Kanton. Im Mitwirkungsverfahren ist keine Einsprache möglich, erst im Rahmen der öffentlichen Planauflage können diese eingereicht werden.