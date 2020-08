Planung in Langnau – Mehr Schüler im Dorf, weniger aussen herum Die Schulen in Langnau stehen vor Veränderungen. Jetzt sollen Externe helfen, eine Planung zu erarbeiten, die für längere Zeit Bestand haben wird. Susanne Graf

Das Schulhaus Gohl gehört zu jenen in der Gemeinde Langnau, deren Zukunft angesichts der Schülerzahlen nicht so sicher ist. Foto: Nicole Philipp

120’000 Franken. So viel will es sich die Gemeinde Langnau kosten lassen, dass mithilfe eines externen Büros eine umfassende Schulraumplanung erstellt wird. Bisher sei jeweils «situativ und bezogen auf die einzelnen Standorte» geplant worden, sagte Gemeinderätin Renate Strahm (SP) vor dem Parlament. Doch nun steht die Schule Langnau vor verschiedenen Herausforderungen. Deshalb soll fundiert geklärt werden, welche Schulstandorte in den nächsten 10 Jahren «Potenzial und welche ein Manko haben», wie es die Vorsteherin des Ressorts Schule formulierte.