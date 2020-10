Mauerhoferhaus in Trubschachen – Mehr Raum für Konzerte und Theater Im Gewölbekeller finden regelmässig Anlässe statt. Nun plant Michel Seiler auch den zweiten Keller im Mauerhoferhaus auszubauen. Jacqueline Graber

Michel Seiler will im Keller den Boden und die Decke isolieren und eine Tribüne einbauen. Foto: Raphael Moser

Das Mauerhoferhaus in Trubschachen diente einst der Käsehandelsfirma Mauerhofer als Lager- und Firmensitz. Mittlerweile ist die Liegenschaft zu einem Kultur- und Begegnungsort geworden. Das war auch die Absicht, als Michel Seiler der Gemeinde 2014 ein Kaufangebot für das herrschaftliche Gebäude unterbreitete. Er sprach von einem offenen Haus für Jung und Alt, in dem öffentliche und private Projekte realisiert werden könnten. Schritt für Schritt solle sich darin etwas entwickeln, nach und nach werde das Haus instand gestellt. Die Bevölkerung fand die Idee gut, sie stimmten in demselben Jahr dem Verkauf zu.