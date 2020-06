Badi Herzogenbuchsee – Mehr Platz zum Parken Ein grösseres Besucheraufkommen bedeutet mehr Autos. Weshalb die erweiterte Badi im Mittelholz bald zusätzliche Parkplätze benötigen dürfte. Diese werden von der Gemeinde realisiert. Sebastian Weber

Am Montag geht es wieder los: Die Badi in Herzogenbuchsee kann nach der Corona-Pause ihre Türen öffnen. Er gehe von einem zögerlichen Start aus, hat Hans Zimmermann, Verwaltungsratspräsident der Aquarena Sport + Wellness AG, zwar kürzlich noch gemeint. Trotzdem steht fest: Im Mittelholz braucht es künftig zusätzliche Parkplätze. Dies sei keine neue Erkenntnis, betont er. Weswegen das bei der Eingabe des Gesuchs für den Um- und Ausbau des Frei- und Hallenbads schon so berücksichtigt worden sei. «Es war von Anfang an klar, dass es diese Plätze braucht.»