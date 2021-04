Brauschüür in Zollbrück – Mehr Platz zum Fachsimpeln Lediglich 25 Aussenplätze hat die Brauerei derzeit. Nun wollen die Betreiber auf der Hinterseite einen Biergarten und eine Miststockbar realisieren. Jacqueline Graber

Noch deutet nichts darauf hin, doch ab dem Sommer sollen auf diesem Areal Tische und Bänke zum Verweilen einladen. Foto: Beat Mathys

Ein Treffpunkt sei es. Einer, wo plagiert, gefachsimpelt, diskutiert und ein feines Bier getrunken werde. So beschreiben die Betreiber die Brauschüür in Zollbrück auf ihrer Internetseite. Das dazugehörende Foto zeigt Gäste an einem lauen Sommerabend bei ebendiesen Aktivitäten. Doch der Platz ist knapp. «Wir haben nur 25 Aussenstehplätze», erklärt Eveline Locher. Sie ist Verwaltungsratsmitglied und Mitinhaberin der Mein Emmental AG, der Besitzerin der Brauschüür.

Der Stall wird in die Brauschüür integriert

Um für die warme Jahreszeit gewappnet zu sein, wollen die Besitzer nun den Aussenbereich vergrössern. Die Brauschüür befindet sich auf dem Bahnhofplatz, gebaut werden soll auf der Seite der Tierarztpraxis, dem ehemaligen Postgebäude. Geplant ist ein Biergarten. «Und eine Miststockbar», ergänzt Eveline Locher. Denn hinter der Liegenschaft hat es einen kleinen Miststock, umrahmt von einer niedrigen Mauer. Der Boden werde sauber gereinigt und danach auf der Fläche eine Bar aufgebaut. Flankiert werde der Stock von zwei alten Bäumen. «Diese spenden im Sommer unseren Gästen Schatten», sagt Locher.