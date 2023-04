Neugierig aufeinander zugehen im Zug und damit die Reise kurzweilig und zügiger gestalten: Dafür plädiert Luc Marolf vom Pfeffer-Team. Foto: PD

Ich zwinge mich des Öfteren, mich in den Zug zu zwängen. Zugfahren nervt manchmal. Schaurig schnöde ist dieses Vor-sich-Hinsitzen in übervollen Verkehrsmitteln, das Betrachten griesgrämiger Greisengesichter Tag für Tag, der Durchzug am Bahnsteig wartend auf den 20 Minuten verspäteten Intercity. A Pitty! Sogar das GA wird nun teurer. Als treuer Bahnkunde zeige ich mich enttäuscht. Entwicklungen in meinem Leben nehmen zurzeit rasant Fahrt auf: Bald sind Maturprüfungen.

Doch halt! Notbremse!

Ehe ich mich in einem Affront gegen die holprigen Weichenüberfahrten meines Lebens verliere, richte ich mein Augenmerk auf die schöneren Seiten der Schienenscheinwelt – die einzigartige Welt der Pendlerinnen mit vollgestopften Pizzamäulern und der Businessmen mit vehementem Zigarettenatem hat doch etwas Versöhnliches an sich: Nirgends lassen sich schönere Szenerien beobachten als im Abteil nebenan, wenn sich zwei Leben für kurze Zeit ihren Streifzug durch das Mittelland teilen.

Sonntagabend, im Schnellzug von Zürich nach Olten: Er (Glatze, schüchterne Stimme, Mitte 60) erzählt ihm (starker Oberaargauer Dialekt, neugierig, etwa 30) davon, wie er sich vorgenommen habe, jede Schweizer Gemeinde einmal mit dem ÖV zu durchfahren und wie er deshalb seit halb fünf Uhr morgens im Zug sitze. Das sei ja interessant, warum er sich dieses Ziel gesetzt habe? Keine schlüssige Antwort, dafür eine Reiseempfehlung: «Birr im Aargau war bis jetzt die schönste Gemeinde, die ich besucht habe.»

Brr, sei das kalt hier in der Schweiz, stellt sie (Touristin aus Asien, mittelalt, mit offensichtlich grosser deskriptiver Gabe) fest. Mittwochnachmittag, im Schnellzug von Bern nach Thun. «Here is Thun Castle», zeigt ihr eine ältere Einheimische in gebrochenem Englisch stolz Bilder vom Schlossberg. Beautiful sind solche Begegnungen! Können wir das bitte öfters wagen? Neugierig aufeinander zugehen im Zug und damit die Reise kurzweilig und zügiger gestalten.

«Pfeffer» In der Rubrik «Pfeffer» publizieren Jugendliche seit 1997 im Thuner Tagblatt Berichte, deren Themen sie selber bestimmen und umsetzen. Redaktor Marco Zysset betreut das Team. Instagram: @pfaeffer Luc Marolf Luc Marolf (18) aus Thun besucht das Gymnasium. Seine Hobbys sind Radio machen, Reden, Schreiben und Lesen.

