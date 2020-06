Neue Lockerungen – Mehr Normalität im Strandbad Bönigen Ab Samstag können im Strandbad auch die beheizten Schwimmbecken und die Spielgeräte im See benutzt werden. Die Kapazität ist auf 350 Personen beschränkt.

Das Strandbad Bönigen. Foto: PD

Ende Mai hat die Burgergemeinde Bönigen die Bevölkerung darüber informiert, dass sie weitere vom Bundesrat beschlossene Lockerungen im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie prüfen und im Strandbad wenn immer möglich auch umsetzen werde. Nun heisst es in einer Mitteilung: «Rechtzeitig zu Beginn der Sommerferien können nun ab dem 4. Juli auch die beheizten Schwimmbecken und die Spielgeräte im See in Betrieb genommen werden.»