Wiese statt Rasen in Bätterkinden – Mehr Natur auf dem Friedhof Die Gemeinde will etwas tun für die Biodiversität. Darum wurden Teile des Friedhofs umgestaltet.

Trockensteinmauer, Asthaufen, einheimische Pflanzen, magere und nährstoffreiche Stellen – das alles macht aus dem ehemaligen Rasen eine ökologisch wertvolle Fläche. Fotos: pd

«Bätterkinden will gemeindeeigene Grünflächen ökologisch aufwerten und bewirtschaften» – so steht es in einer Medienmitteilung. Und da kamen die Rasenflächen des Friedhofs, die wegen der seltener gewordenen Erdbestattungen frei sind, gerade recht. Im Frühling dieses Jahres haben die Zuständigen die ersten Massnahmen für einen naturnahen Lebensraum umgesetzt – kürzlich präsentierten sie das Resultat an einer öffentlichen Führung.

Dabei wurden den Anwesenden die einzelnen Elemente wie Trockensteinmauer, Benjeshecke, Stein- und Asthaufen erklärt sowie diverse einheimische Sträucher und Stauden vorgestellt. Andreas Krähenbühl und Michael Flühmann von der ortsansässigen Naturreich GmbH erklärten, wozu die einzelnen Elemente dienen und wie man sie auch im eigenen Garten umsetzen kann. Die beiden haben die Aufwertung der Friedhofsflächen geplant und gestaltet.