Fusionierte Gemeinde – Mehr Möglichkeiten durch Umzonung Die Veränderungen durch den Zusammenschluss der Gemeinden Niederbipp und Wolfisberg betreffen auch die Nutzung des Schulhauses Wolfisberg. Pauline Jacobi

Soll in die Dorfzone integriert werden: Das ehemalige Schulhaus Wolfisberg. Foto: Olaf Nörrenberg

Zu Beginn dieses Jahres haben Wolfisberg und Niederbipp fusioniert. Das hat direkte Auswirkungen auf das ehemalige Schulhaus in Wolfisberg. Unterrichtet wird dort bereits seit 2016 nicht mehr. Seit damals besuchen die Kinder von Wolfisberg den Unterricht in Rumisberg sowie im Oberstufenzentrum Wiedlisbach. Im Erdgeschoss war jedoch nach wie vor die Verwaltung der Gemeinde untergebracht. Seit Beginn des Jahres ist sie in die Gemeindeverwaltung Niederbipp integriert.