Berner Wanderwege – Mehr Mitglieder und ein neuer Weitwanderweg Die Berner Wanderwege blicken an der diesjährigen Generalversammlung in Hasliberg auf ein erfolgreiches Jahr zurück.

Auch die Grosse Scheidegg ist Teil der neuen Via Berna. Foto: Franziska Rothenbühler

«Der Mitgliederrekord macht es deutlich, wir sind auf dem richtigen Weg», erklärte Nick Radauer, Präsident der Berner Wanderwege, gemäss einer Medienmitteilung an der Generalversammlung. Diese fand im Hasliberg Congress statt und wurde von rund 170 Teilnehmenden besucht. Die Mitgliederzahl stieg erneut an auf 14’615. Zudem konnte der Verein im vergangenen Jahr den Weitwanderweg Via Berna eröffnen.

«Unsere Ehrenamtlichen tragen massgeblich zu diesem Erfolg bei», wird Geschäftsführer Bernhard Schmidt in der Mitteilung zitiert. «Sie bringen nicht nur ihre Zeit und ihr Engagement ein, sondern auch ihr Wissen, ihre Fähigkeiten und ihr Netzwerk. Ohne das Engagement von Ehrenamtlichen wäre es oft schwierig oder sogar unmöglich, viele Aktivitäten und Projekte in unserem Verein durchzuführen.» Vier dieser ehrenamtlichen Mitarbeitenden wurden an dieser Generalversammlung speziell geehrt: Peter Huber, Meiringen, Jakob Hauser, Hasliberg, Hans-Peter Truttmann, Belp, und Walter Gerber, Belp.

Besonders stolz seien die Berner Wanderwege auf die Via Berna, den schweizweit ersten Wanderweg, der mit dem europäischen Label «Leading Quality Trails» zertifiziert worden sei. «Das Interesse an der

Via Berna ist erstaunlich, bei den Wandernden und auch in den Medien», halten die Verantwortlichen fest. «Das Anfang Jahr erschienene Wanderbuch ist gefragt und trägt zu dieser Erfolgsgeschichte bei.»

