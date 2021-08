Leserreaktionen – «Mehr Menschen sollten ihre Gesundheit über ihren Sport stellen» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zum Olympia-Aus für Turnerin Simone Biles.

«Geist und Körper nicht im Einklang»: Turner-Superstar Simone Biles erklärte ihren Rückzug von den Olympischen Spielen. Getty Images

Zum Olympia-Aus für Simone Biles

Seit wann ist psychische Gesundheit wichtiger als eine Goldmedaille? Seit jeher! Es ist bedauerlich, dass nicht mehr Menschen ihre geistige und körperliche Gesundheit über ihren Sport, ihre Arbeit oder andere Leistungen stellen. Die Rücktritte von Simone Biles von einigen olympischen Turnveranstaltungen und Naomi Osaka von den Tennismeisterschaften in Wimbledon unterstreichen den Druck, dem Spitzensportler ausgesetzt sind; und ja, einige von ihnen können ein fantastisches Leben führen, aber nicht alle. Es ist keine Situation, mit der ich jemals konfrontiert war, aber es gab immer Druck vor jedem Spiel und das nur von Mitspielern, Schulkameraden und gelegentlich Eltern in Wettbewerben, die nicht wichtig waren und längst in Vergessenheit geraten sind. Es gibt so viel, worüber wir uns Sorgen machen müssen, dass wir vielleicht alle innehalten und um Hilfe bitten sollten, wenn es nötig ist, oder auch wenn wir einfach nur mit jemandem reden wollen. Dennis Fitzgerald, Melbourne, Australien

Nach Tennisspielerin Naomi Osaka ist Simone Biles noch eine Ausnahmesportlerin mit Mut für Schwäche und Authentizität. Das stärkt, auch in anderen Berufen. Man ist mehr als die eigene Leistung und die Psyche hat ihre eigene Gesetze. Gut, wenn man diese beachtet und sich selber auch in schlechteren Tagen annimmt. Onlinekommentar von Anna Moos

Der Zuspruch von allen Seiten ist – ich sage es mal so – «einfach» zu geben. Alle wissen, dass Simone Biles im Normalfall klar die Beste ihres Faches ist. Jetzt versuchen wir eine solche Situation mal in das Leben eines lohnempfangenden Normalos zu transferieren. Wenn er sich mit der Begründung von «psychischen Problemen» vom Arbeitsplatz abmeldet, ist es dann mit Zuspruch in der Regel nicht mehr weit. Viel eher regiert dann das Misstrauen und der unausgesprochene Vorwurf, man wolle lieber «den Blauen» machen statt arbeiten. Super, wenn jemand andere Erfahrungen gemacht hat, aber ich glaube, in 90 Prozent der Fälle sind psychische Probleme noch nicht wirklich als Krankheit anerkannt. Onlinekommentar von Martin Eggenberger

Zu den Covid-Massnahmen bei YB-Spielen

Die Haltung der YB-Hardcore-Fans finde ich unsinnig, lächerlich und kontra YB. Anlässlich dem Qualispiel der Uefa-Champions-League gegen Slovan Bratislava verhielten sie sich zurückhaltend und passiv. Der Grund sei die Bekanntgabe der persönlichen Daten beim Impfen, Testen und so weiter. Dabei haben sie wohl nicht gecheckt, dass sie genau diese Daten schon lange bekanntgegeben haben. Nämlich beim Kauf der Saisonabi! Dort müssen Name, Adresse, E-Mail, Geburtsdatum und so weiter angeben werden. Um was genau geht es den Hardcore-Fans also? Wieder mal in den Schlagzeilen zu erscheinen? Übrigens: Die Stimmung beim Qualispiel war trotzdem sensationell, der Gegner wurde nicht grundlos ausgepfiffen, und nach dem Spiel ging alles gesittet zu und her. Markus Fenner, Ostermundigen

Zum Gebrauch von Anglizismen in Artikeln dieser Zeitung

Täglich treten neue neudeutsche, englische Ausdrücke in unserem täglichen Leben auf. Als ob es die deutsche Sprache nicht mehr gäbe. Die Autorin des Artikels «Frauenflashmob zum Nationalfeiertag» bringt es fertig, im Lead des Artikels gleich deren drei zu schreiben: «Flashmob», «Gender Data Gap» und «Song». Wäre es nicht möglich gewesen, diese zwei Sätze für alle Leserinnen und Leser verständlich zu schreiben? Ohne Rassistin zu sein, fällt mir auf, dass im Kanton Bern sehr viele Deutsche wohnen. Wollte der Autor des Artikel «Zum Opa ins Heim nur mit Zertifikat» Lesende aus unserem nördlichen Nachbarland «lieb, lieb» machen? Im Berndeutschen – und vor allem im Oberland – ist ein Grossvater kein Opa, sondern ein «Grossätti». Katharina Wittwer, Spiez

Zum Covid-Zertifikat

Was Bundesrat Alain Berset nun anstrebt mit dem Impfzertifikat, ist ein absoluter Zwang. Sind wir noch freie Schweizer? Wir sollten uns nicht in die Knie zwingen lassen. Überlegt man nicht, dass solche Massnahmen unserer Wirtschaft schaden, wenn ein Zutritt vielerorts verboten ist? Da geht man halt nicht in die Stadt, konsumiert seinen Kaffee oder Tee zu Hause. Es gibt viele Möglichkeiten, sich zu beschäftigen. Wir haben Telefon, Fernseher, Computer, können lesen, handarbeiten, Spaziergänge machen. Johanna Saurer, Steffisburg

Fehler gefunden?Jetzt melden.