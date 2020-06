Entscheid in Kehrsatz – Mehr Macht für den Gemeinderat Die Gemeinderäte in Kehrsatz erhalten mehr Kompetenzen. Ihre Arbeitsbelastung nimmt allerdings auch zu. Johannes Reichen

Die Arbeitsbelastung für Gemeinderäte sei hoch, sagt Gemeindepräsidentin Katharina Annen. Foto: Raphael Moser

In Kehrsatz sind für Gemeinderäte künftig vier Amtszeiten erlaubt. Zudem erhält der Gemeinderat eine höhere Finanzkompetenz. Künftig kann er einmalige Beiträge von 200’000 Franken sprechen, bisher lag die Grenze bei 150’000 Franken. Auch für die Gemeindeversammlung erhöht sich die Kompetenz von heute 1 Million auf künftig 1,2 Millionen Franken. Die Gemeindeversammlung genehmigte am Montag ein neues Organisationsreglement. Es tritt Anfang nächstes Jahr in Kraft.