Kampfsport im Oberaargau – Mehr Kunst als Kampf Kobudo ist verwandt mit Karate – grösster Unterschied: Es wird mit Waffen trainiert. An einem Workshop konnten Schülerinnen und Schüler diese selbst anfertigen. Melissa Burkhard

Erst noch wurde der Schild gebogen, schon ist er im Einsatz. Zwei Kobudo-Schüler duellieren sich in der japanischen Kampfsportart. Foto: Beat Mathys

Es ist laut in der Fischer-Käser AG in Lotzwil – sehr laut. Zwei Jungs mit Gehörschutz bearbeiten gerade einen Schild aus Metall. Mit einem Treibhammer hämmern sie ihn in die richtige Form. Einen Raum weiter behandeln ihre Gspäändli bereits fertig gebogene Schilde weiter, stärken den Rand und bemalen sie.

Die Tinbe, wie sich der Schild nennt, brauchen die Mädchen und Jungen für ihr Hobby: die japanische Kampfkunst Kobudo. Sie ist eng verwandt mit Karate mit dem Unterschied, dass mit Waffen wie Langstöcken, Kurzschwertern oder eben Schilden trainiert wird. In traditionellen Gewändern und Barfuss werden verschiedene komplexe Bewegungsabläufe einstudiert. Es gibt auch Formen, in denen man sich duelliert.