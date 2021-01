Raiffeisenbank Frutigland – Mehr Kundeneinlagen, tieferer Jahresgewinn Die Raiffeisenbank Frutigland konnte 2020 mehr Kundeneinlagen (+3 Prozent) verzeichnen. Dafür sank der Jahresgewinn um 4 Prozent.

2020 hat die Raiffeisenbank Frutigland im Rahmen der Gutscheinaktion 200’000 Franken ausbezahlt. Foto: PD

«In einem anspruchsvollen Jahr, das von der Corona-Pandemie geprägt wurde, war es der Raiffeisenbank Frutigland wichtig, eine verlässliche Partnerin für ihre Kundinnen und Kunden zu sein», schreibt die Bank in einer Mitteilung. Im Fokus sei eine «unkomplizierte und rasche» Unterstützung – insbesondere der KMU-Kunden – gestanden. Die Auszahlung der Covid-19-Kredite und die Gutscheinaktion zugunsten des einheimischen Gewerbes seien dabei zentral gewesen. Die Bank hat im Rahmen der Gutscheinaktion rund 200’000 Franken an Gewerbetreibende in der Region ausbezahlt.

Erhöhtes Hypothekarvolumen

Die Bank konnte 2020 ein gutes Ergebnis erzielen, steht weiter in der Mitteilung. Das Hypothekarvolumen erhöhte sich um 3,1 Prozent auf 713,6 Millionen Franken. Die Verpflichtungen aus Kundeneinlagen stiegen um 3 Prozent auf 676,9 Millionen Franken. Das Zinsengeschäft sei nach wie vor der wichtigste Ertragspfeiler der Bank. «Trotz des herausfordernden Tiefzinsumfelds konnte der Brutto-Erfolg aus dem Zinsengeschäft gegenüber dem Vorjahr (8,5 Millionen Franken) mit 8,4 Millionen Franken gehalten werden.» Der Aufwand stieg um 0,3 Millionen Franken auf 5,2 Millionen Franken.

Aufgrund des höheren Personalbestands verzeichnet der Personalaufwand entsprechend ein Plus von 2,5 Prozent. Der Sachaufwand ist mit 10,9 Prozent markant angestiegen. Hier habe sich die Gutscheinaktion bemerkbar gemacht. Dank der positiven Ertragslage konnte die Raiffeisenbank Frutigland im Berichtsjahr einen Jahresgewinn von 1,4 Millionen Franken erwirtschaften. Davon werden 1,3 Millionen Franken dem Eigenkapital zugewiesen. Der Verwaltungsrat schlägt eine Verzinsung der Anteilscheine von 6,0 Prozent vor. Im letzten Jahr hat die Raiffeisenbank Frutigland 0,7 Millionen Franken Steuern bezahlt.

pd/ngg