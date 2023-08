Kinderroman über Autismus – Mehr hören, mehr sehen, mehr fühlen Ein Mädchen erzählt in Elle McNicolls preisgekröntem Debütroman «Wie unsichtbare Funken» davon, wie es ist, mit Autismus zu leben. Tina Huber

Was die meisten neurotypischen Menschen – also die «Normalos» – von autistischen Menschen wissen, hält sich in Grenzen. Hier eine nur halbwegs ausreichende Definition der vielgestaltigen neurologischen Entwicklungsstörung voranzustellen, würde dem Debütroman «Wie unsichtbare Funken» der schottischen Autorin Elle McNicoll – die selbst Autistin ist – nicht gerecht. Der Roman erhielt 2021 den renommierten Waterstone Children’s Book Prize.

So liegt es nahe, der elfjährigen Autistin Addie das Wort zu überlassen. Elle McNicoll lässt ihre Icherzählerin aus einem kleinen Ort nahe Edinburgh ihre Wahrnehmung schildern. Als Addie ihrer Schulfreundin Audrey erklärt, was autistisch zu sein für sie bedeutet, sagt sie: Es fühle sich an, als würden unsichtbare Funken um ihren Körper kreisen. «Ich fühle mehr. Höre, sehe mehr. Ich kann die Leute am anderen Ende der Strasse hören, ohne mich anzustrengen. Ich kann bei irgendwelchen Sachen jedes einzelne Detail erkennen.» Addie hat kein Problem mit dem Lernen. Sie lebt in geborgenen Verhältnissen, hat verständnisvolle Eltern und ältere Schwestern, von denen sie sich der einen, Keedie, am nächsten fühlt.

Der Roman kommt der Lebenswirklichkeit autistischer junger Menschen auf eine verständliche und ermutigende Weise nahe.

Immer wieder muss Addie gegenüber Unwissenden klarstellen: «Ich bin Autistin. Das ist etwas, was man ist, nicht etwas, was man hat.» Und ihre Mutter ergänzt: «Es geht nicht darum, dass Addie etwas sensibler ist oder emotionaler. Sie braucht Struktur, Unterstützung und Verständnis.» Doch die Klassenlehrerin zeigt kein Verständnis für Addies besondere Wege, den Dingen auf den Grund zu gehen. Sie macht sie vor der Klasse lächerlich. Genauso beängstigend ist die Gleichgültigkeit, mit der die Klasse reagiert, als Addie von einer Mitschülerin gemobbt wird.

Im Unterricht erfährt Addie von Frauen in ihrem Dorf, die vor Jahrhunderten als Hexen gefoltert und hingerichtet wurden. Die Gleichgültigkeit der damaligen Dorfbevölkerung gegenüber den Frauen verknüpft Addie mit ihrer Erfahrung von Ausgrenzung. Sie nimmt ihren Mut zusammen und spricht sich in einer Dorfversammlung dafür aus, den vergessenen Opfern ein Denkmal zu setzen. Der Gemeinderat reagiert ablehnend.

Wie Addie an ihrem Plan festhält, wie konsequent sie ihren Weg geht, das lässt an manchen Stellen leider den in bester Absicht entworfenen Konstruktionsplan der Geschichte erkennen. Doch davon abgesehen kommt der Roman der Lebenswirklichkeit autistischer junger Menschen auf eine verständliche und ermutigende Weise so nahe, wie sie in der Kinderliteratur zu diesem Thema bisher nicht zu finden war.

Elle McNicoll, Wie unsichtbare Funken. Aus dem Englischen von Barbara König. Atrium-Verlag, Zürich 2023. 224 Seiten, ca. 20 Franken. Ab 10 Jahren.

Tina Huber schreibt seit 2014 für die Redaktion Tamedia, seit 2017 im Ressort Gesellschaft. Sie ist Historikerin und hat zudem ein Übersetzerstudium absolviert. Mehr Infos @tina__huber

