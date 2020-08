Gemeindeversammlung Bettenhausen – Mehr Hilfe, aber auch mehr Kosten Die anwesenden Stimmberechtigten stimmten der Schulsozialarbeit sowie allen anderen Traktanden zu. Sabine Gfeller

Ein Blick aus der Höhe auf Bettenhausen. Foto: Marcel Bieri

Die erfreuliche Botschaft an der Gemeindeversammlung in Bettenhausen am Mittwochabend: Im Rahmen des Projekts «Revitalisierung Önz» konnte das «Brückli» vor einer Woche montiert werden. Es habe viel Nerven gekostet, nun sei aber das Naherholungsgebiet aufgewertet, sagte Gemeindepräsident Urs Zumstein.