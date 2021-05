Wer sich zu spät anmeldet, kriegt keine mehr: Impfdosen von Moderna in einem Zürcher Impfzentrum. Foto: Raisa Durandi

Als die Kantone Zürich und Bern in den letzten Tagen die Impftermine für alle Personen ab 16 Jahren freigab, fiel die Bevölkerung wie Heuschrecken über die Plattform her. Innert weniger Stunden waren Hunderttausende von Terminen vergeben.

Das Nachsehen hatten einmal mehr jene, die seit Beginn der Pandemie höheren Risiken ausgesetzt sind.

So effizient die Hauruckübung im Resultat sein mag – gerecht war sie nicht. Zum Zug kam nämlich nur, wer an diesem Vormittag eine schnelle Internetverbindung hatte und sich aus seiner Arbeit ausklinken konnte. Das Nachsehen hatten einmal mehr jene, die seit Beginn der Pandemie höheren Risiken ausgesetzt sind. Wer nicht im Homeoffice, sondern auf der Baustelle, im Coiffeursalon oder in der Kita arbeitet, hat vermutlich keinen Impftermin ergattert.