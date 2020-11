Abstimmung in Lauterbrunnen – Mehr Geld fürs Lauberhorn, kein Geld für Parkplätze Lauterbrunnen schraubt die Beiträge an die Internationalen Lauberhornrennen hoch. Gleichzeitig lehnen die Stimmbürger einen Mehrzweckplatz, der Parkmöglichkeiten hätte bringen sollen, ab. Samuel Günter

Normalerweise herrscht während der Weltcuprennen in Wengen Festatmosphäre wie hier im Girmschbiel. Um das Weiterbestehen des Anlasses zu sichern, stimmten die Lauterbrunner einer deutlichen Erhöhung des jährlichen Beitrags an die Organisatoren zu. Foto: Stefan Kammermann

«Ich bin froh, dass die Erhöhung des Beitrages gutgeheissen wurde», erklärt Martin Stäger, Gemeindepräsident von Lauterbrunnen, gegenüber dieser Zeitung. «Auch wenn wir eigentlich eine höhere Zustimmung erwartet hätten.» Immerhin 63,7 Prozent sagten Ja. Dies bei einer Stimmbeteiligung von 58,1 Prozent.

Damit bezahlt die Gemeinde neu jährlich 125’000 Franken an die Internationalen Lauberhornrennen – 75’000 Franken mehr als bisher. Dies beinhalte einen Geldbetrag von 100’000 Franken und von der Gemeinde erbrachte Leistungen für weitere 25’000 Franken. Und da nach Gesprächen zwischen OK und Swiss-Ski die Rennen in Wengen bis 2026 gesichert sind, kam der Betrag von 750’000 Franken zusammen, über den abgestimmt wurde.