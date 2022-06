GV Forst-Längenbühl – Mehr Geld für Ortsplanungsrevision Forst-Längenbühl glänzt beim Rechnungsabschluss und will die Ortsplanungsrevision mit einem Nachkredit ins Ziel bringen. Godi Huber

Viel Grün und der Dittligsee: Die weitere Entwicklung in Forst-Längenbühl wird derzeit in der Ortsplanungsrevision festgeschrieben. Foto: Godi Huber

Auch Forst-Längenbühl reiht sich in die Gemeinden ein, die an der Gemeindeversammlung mit einer positiven Jahresrechnung 2021 glänzen. 77’303 Franken im Plus schliesst der allgemeine Haushalt, bei einem Umsatz von rund 3 Millionen Franken. Wird eine Einlage von 229’054 Franken in die finanzpolitische Reserve hinzugerechnet, beläuft sich die Besserstellung gegenüber dem Budget gar auf 306’357 Franken.