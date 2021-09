Verein «Mit Thun verbunden» – Mehr Geld für die Kadetten Die Mitglieder des Vereins «Mit Thun verbunden» (MTV) bewilligten an der Hauptversammlung zusätzliche 1000 Franken für das Kadettenkorps. Andreas Tschopp

Manfred Schoder, der neue Vizepräsident des MTV, flankiert von Präsidentin Marianne Waldspurger (r.) und Kassierin/Sekretärin Brigitte Sutter. Foto: PD

Die 33. Hauptversammlung des Vereins «Mit Thun verbunden» (MTV) fand am Freitagabend im Velschensaal des Restaurants Rathaus statt. 36 Personen nahmen daran teil. Sie hiessen alle Anträge des Vorstandes gut. Martin F. Nussbaum, Ehrenmitglied des MTV, reichte zudem noch den Antrag ein, dass zum üblichen Beitrag von 1500 Franken weitere 1000 Franken dem Kadettenkorps zuzusprechen seien. Dies wurde einhellig gutgeheissen, wobei der Betrag explizit dem Musikkorps zugutekommen soll, entschied die Versammlung.

Ausgabenüberschuss budgetiert

Das Budget für das neue Vereinsjahr weist damit statt eines leichten Einnahmenplus einen Ausgabenüberschuss von 800 Franken aus. Die Jahresrechnung 2020/21 hingegen schliesst dafür mit Mehreinnahmen von mehr als 1500 Franken ab. Dies nach einer ausserordentlichen Abschreibung für Medaillen zur Hauptsache deswegen, weil im Vorjahr die HV nur auf dem Zirkularweg durchgeführt wurde.

Auch in diesem Jahr verzichtet der MTV auf das traditionelle Fulehung-Zmorge am Montag, und die Mitglieder nehmen individuell an den Ausschiesset-Anlässen teil. Nach der auf die Hauptversammlung hin erfolgten Demission von Sekretär Alexander Reichmuth und Markus Hodler als Vizepräsident konnte der Verein vorerst nur für das zweite Amt einen Nachfolger finden.

Neuer Vizepräsident

Manfred Schoder wurde zum neuen Vizepräsidenten gewählt und die restlichen Vorstandsmitglieder mit Präsidentin Marianne Waldspurger an der Spitze im Amt bestätigt. Im Anschluss an die MTV-HV hielt der pensionierte Gymnasiallehrer Rudolf Schneiter aus Wimmis zudem noch ein Referat zum Thema «Ds Chanderloch – das Abenteuer der Ableitung der Kander in den Thunersee».

