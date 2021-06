BOSV-Delegierte trafen sich – Mehr Geld für den Nachwuchs Der BOSV stockt sein Budget auf, dies im Rahmen eines Projekts von Swiss-Ski zur Nachwuchsförderung.

Die Delegiertenversammlung des BOSV fand heuer im Berghaus Nüegg der Wiriehornbahnen statt. Foto: PD/RK Photography

Die Mitglieder des Berner Oberländischen Skiverbandes (BOSV) waren im abgelaufenen Vereinsjahr erfolgreich, wie Präsident Johny Wyssmüller an der Delegiertenversammlung berichten durfte: Insgesamt 31 Schweizermeisterschafts- und im Telemark gar zwei Weltmeistermedaillen gingen ins Berner Oberland.

Die «Routinegeschäfte» sind «zügig abgehandelt» worden, wie der BOSV in einer Mitteilung festhält. Geschäftsleitungsmitglied Thomas Jampen erläuterte die Jahresrechnung, die abermals stark «Corona-geprägt» ausfiel und einen Überschuss von rund 6000 Franken aufweist. Der Verwaltungsaufwand verblieb einmal mehr auf etwa 5 Prozent. Das Budget für die kommende Saison werde erstmals die 800’000-Franken-Marke knacken, was in Zusammenhang mit dem neuen Alpin-Nachwuchskonzept von Swiss-.Ski stehe.