Spital Emmental – Mehr Geburten denn je, eine in der Notaufnahme Mit 880 Geburten gab es im Spital Emmental 2022 einen neuen Geburtenrekord. Ein Junge hatte es besonders eilig. Susanne Graf

Levio Bannwart aus Mattstetten wird im Spital Emmental als Neujahrsbaby 2023 gefeiert. Foto: PD

2022 war für die Geburtshilfe-Abteilung des Spitals Emmental erneut ein Rekordjahr: 866 Kinder kamen in Burgdorf zur Welt, 421 Mädchen und 445 Jungen. Ein weiterer Junge wurde am Spitalstandort in Langnau geboren – obwohl dort schon seit Jahrzehnten keine Geburtsabteilung mehr geführt wird.