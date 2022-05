Gelockerte Vorschriften – Infinitiypool oder Schwingarena: Mehr Freiheiten für Landgasthöfe Restaurants in der Landwirtschaftszone sind idyllisch. Doch wollen die Wirte ausbauen, gibt es Probleme. Das soll sich im Emmental ändern. Regina Schneeberger

Ausbauen, um den Tourismus zu fördern, befürwortet die Gemeinde Heimiswil. Allerdings müsse das Parkieren geregelt werden. Foto: Dres Hubacher

Der Blick schweift über Felder und Wiesen, in der Ferne bimmeln Kuhglocken. Die ländliche Idylle lockt an schönen Tagen zahlreiche Leute auf die Lueg. Sei es zu Fuss, mit dem Velo oder dem Auto – ein Ausflug in die Emmentaler Hügel macht Lust auf deftiges Essen. Etwa auf einen Wurst-Käse-Salat, eine Chnöpflipfanne oder ein Kalbsschnitzel. Das gibt es im Landgasthof Lueg.