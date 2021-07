Leserreaktionen – «Mehr Frauen in Führungspositionen, damit die Arbeitswelt ehrlicher wird» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zum Rücktritt des Raiffeisen-Präsidenten Guy Lachappelle.

Eine Leserin fordert im Zusammenhang mit dem Rücktritt des Raiffeisenbank-Präsidenten Guy Lachapelle mehr Frauen in Führungspositionen. Foto: Lucia Hunziker

Zu «Der Bielersee füllt sich wie eine Badewanne ohne Abfluss»

Ist es nur ein Jammer oder vielmehr ein Skandal? Da plant die Schweiz für mehrere Milliarden Franken, neue Kampfflugzeuge zu beschaffen, deren Bedarf und Eignung mehr als umstritten sind. Aber die paar Millionen, welche die Rettungskräfte bräuchten, um das real existierende Hochwasser wirkungsvoller zu bekämpfen, bringen wir nicht auf. So erzählt ein Vertreter des Schweizerischen Roten Kreuzes in Luzern vor laufender Kamera, was alles schon nur da fehlt, wo es um die Unterbringung von geretteten Menschen geht. Viel könnte bewirkt werden – und zwar für wenig Geld. Schon etwas mehr Geld würde das Leben der Geretteten und der unermüdliche Helfenden etwas leichter machen. Es drängt sich die Frage auf: Wollen wir wirklich eine solche «Gesellschaftsordnung»? Hermann Battaglia, Spiez

Zu «Pierre Alain Schnegg forderte erfolglos zum Maskentragen auf»

Es ist immer wieder amüsant zu hören, wie SVP-Kritiker über diese Partei losziehen, wenn etwas vorgefallen ist. So an der letzten Delegiertenversammlung der SVP des Kantons Bern. Dass da nicht alle Teilnehmer eine Maske trugen, einige sich zum Gruss sogar die Hände reichten und schlussendlich noch das Lied «Im Bernbiet» gesungen wurde, kann man auffassen, wie man will. Da darf man aber auch erwähnen, dass dies den Steuerzahler keinen Franken kostete. Da ärgere ich mich viel mehr an den bewilligten und vor allem an den unbewilligten Demonstrationen von Klimaschützern, jungen Grünen und jungen Sozialdemokraten, die nie mit einem schönen Lied enden. Diese Anlässe verursachen Sicherheitskosten, Personal-, Sach- und Landschadenkosten in Millionenhöhe. Zu berappen haben diese Kosten aber die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Bernhard Gerber, Erlenbach im Simmental

Zu «‹Ich habe einen Fehler gemacht›»

Ich möchte auf einen wichtigen Unterschied aufmerksam machen: Weint ein fehlbarer Manager, ist er nahbar und menschlich. Würde eine weibliche Führungskraft vor laufender Kamera in Tränen ausbrechen, ist sie zu schwach für die Führungsfunktion! Das heizt doch die Quotenregelung in den Führungspositionen wieder an! Ebenfalls wäre wieder zu diskutieren, wie hoch die Managerlöhne und Boni sein dürfen. Haben wir doch wiederholt in hohen Positionen bei Banken, zum Beispiel bei der Raiffeisen, Manager, die ihrer Verantwortung nicht nachkommen. In der heutigen Zeit, wo dank der Digitalisierung alles sichtbar gemacht werden kann, kann jede Mail oder Abrechnung der Kreditkarte zu einer Falle werden. Ich rufe alle fähigen Frauen dazu auf, sich in Führungspositionen zu etablieren. Damit die Arbeitswelt menschlicher und ehrlicher wird. Theres Schweizer, Kehrsatz

Zu «Patientinnen sind nicht mehr geschützt vor fehlerhaften Medizinprodukten»

Das Aus des Rahmenabkommens zeigt eindrücklich und klar die Macht, Abhängigkeit und Unfreiheit der Schweiz gegenüber der EU auf. Nach Verhandlungsende zog die EU sofort den Stecker, auch der Zugriff zu europäischen Datenbanken ist eigenmächtig gekappt worden. Es wird einem bewusst, wie stark die EU Druck und Macht auf die Schweiz ausübt. Es sei unmöglich, 40’000 Medizinprodukte in der Schweiz herzustellen, sagt Daniel Delfosse, Mitglied der Geschäftsleitung des Branchenverbandes Swiss Medtech. Wenn man nur die lebenswichtigen Produkte (keine Brustimplantate) gewichtet und gewillt ist, den Lösungsweg zu finden, kann die Schweiz ein grosser Teil bestimmst selbst stemmen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Langfristig wartet aber mit Sicherheit ein grosser Gewinn. Die Schweiz erhält ihre Unabhängigkeit zurück und neue Arbeitsplätze werden geschaffen. Zudem wird die Schweiz von den Machtansprüchen seitens der EU befreit. Barbara Sedelberger, Oberdiessbach

Fehler gefunden?Jetzt melden.