Fischerei-Pachtvereinigung Interlaken – Mehr Fischer, weniger Geld Während der Pandemie wird mehr gefischt. Das merkte auch die Fischerei-Pachtvereinigung Interlaken, deren Mitgliederzahl 2020 wuchs. Dies hatte aber keine positiven Auswirkungen auf die Finanzen. Sibylle Hunziker

Eine Felche, die einem Fischer ins Netz ging. Diesen Tieren geht es zurzeit im Brienzersee besonders gut. Foto: Reto Oeschger

Der Mitgliederschwund in den vormals sechs, seit dem Austritt von Brienz 2019 fünf Fischereivereinen der Pachtvereinigung (PV) Interlaken war zwar schon ab 2015 gebremst worden. 2020 aber stieg die Zahl der Mitglieder um 25 auf insgesamt 670 – ein Wachstum in dieser Grössenordnung kam zuletzt in den Nullerjahren vor.

Die Zahlen spiegeln die steigende Beliebtheit des Angelns in der Pandemie: Das Fischereiinspektorat berichtete an der schriftlich durchgeführten PV-Delegiertenversammlung, dass trotz einer markanten Erhöhung der Patentpreise über 18’000 Patente bezogen wurden, «so viele wie seit über 30 Jahren nicht mehr». PV-Präsidentin Vera de Spindler freut sich, dass nicht nur mehr gefischt wurde, sondern dass die Fischer in den Vereinen, in der PV und im kantonalen Verband auch viel Einsatz zeigen.