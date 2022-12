Gemeindeversammlung Brienzwiler – Mehr Ertrag budgetiert Das Stimmvolk genehmigte alle fünf Kredite und sagte auch einstimmig Ja zum Budget 2023. Die Fotovoltaikanlage auf dem Schulhausdach kann erstellt werden. Hans Urfer

Auf der Schulanlage wird eine Fotovoltaikanlage installiert. Der entsprechende Kredit ist an der Gemeindeversammlung genehmigt worden. Foto: Archiv BOM/Hans Urfer

«Was Stromaufwand und Heizkosten anbelangt, haben wir etwas höher budgetiert als in früheren Jahren», sagte Brienzwilers Finanzverwalter Thomas Jaggi am Freitagabend vor den 59 Stimmberechtigten in der Turnhalle in Brienzwiler. Die veranschlagten Mehrausgaben führen aber nicht zu einem Defizit. Im Gegenteil. Die Gemeinde veranschlagt fürs kommende Jahr einen Ertragsüberschuss von 54’920 Franken. Nettoinvestitionen in der Höhe von 696’000 Franken sind vorgesehen.