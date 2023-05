Beunruhigender Trend – Mehr Brustkrebsfälle – sollen jetzt auch jüngere Frauen zur Mammografie? Weil Frauen unter 50 zunehmend Brustkrebs bekommen, möchte ein einflussreiches US-Expertengremium die Früherkennung ausweiten. Was bedeutet das für die Schweiz? Felix Straumann

Die soeben erstellte Röntgenaufnahme einer weiblichen Brust im Engeriedspital in Bern erscheint auf einem Bildschirm. Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

Junge Frauen leiden immer öfter an Brustkrebs. In den USA scheint sich dieser Trend seit Mitte der 2010er-Jahre sogar zu beschleunigen, weshalb dort künftig Frauen bereits ab dem 40. Lebensjahr zur Mammografie gehen sollen. So lautet der Vorschlag eines einflussreichen Expertengremiums, das die Untersuchung bis jetzt ab 50 alle zwei Jahre empfohlen hat – so wie in der Schweiz die Krebsliga. Die U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF) gibt viel beachtete Richtlinien zur Gesundheitsvorsorge heraus, die in den USA in der Regel weitgehend übernommen werden. Seine Mammografie-Empfehlung hat das Gremium unlängst vorerst als Entwurf zur Kommentierung durch Fachleute veröffentlicht.