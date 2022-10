Thuner Stadtrat: Klimawandel – Mehr begrünte und entsiegelte Flächen gefordert Der Stadtrat hat ein Postulat angenommen, das – im Kampf gegen Hitzeinseln – mehr entsiegelte Flächen in öffentlichen Strassenräumen verlangt. Gabriel Berger

Die Aarefeldstrasse in Thun. Bei der letzten Sanierung hat die Stadt Thun hier helle Betonplatten eingesetzt. Helle Beläge sollen – neben der Entsiegelung von Flächen – einen Beitrag gegen städtische Hitzeinseln leisten. Foto: Gabriel Berger

Der vergangene Sommer hat es erneut gezeigt: An Tagen mit sehr hohen Temperaturen können in Städten regelrechte Hitzeinseln entstehen. Einer der wichtigsten Gründe für solche Inseln ist, dass ein Grossteil des Bodens im urbanen Raum versiegelt ist. «Immer mehr Städte setzen deshalb auf entsiegelte und begrünte Flächen, die das Stadtklima verbessern und helfen, mit Extremwetterereignissen wie Trockenheit bis Starkniederschlägen besser umzugehen», schreiben die Stadtratsfraktionen von SP, Grüne/Junge Grüne und GLP/EVP/EDU in einem Postulat. Sie fordern darin, auch die öffentlichen Strassenräume in Thun vermehrt zu entsiegeln und zu begrünen.