Gemeindeversammlung Herbligen – Mehr Ausgaben als Einnahmen Die Bürgerinnen und Bürger haben Ja gesagt zum Budget mit Ausgabenüberschuss und gleichbleibender Steueranlage. Godi Huber

Die Gemeinde Herbligen rechnet fürs nächste Jahr mit einem Aufwandüberschuss. Foto: Patric Spahni

«Es ist kein erfreuliches Ergebnis», sprach Urs Bieri am Donnerstagabend an der Gemeindeversammlung in Herbligen Klartext. Im Gemeinderat zuständig für die Finanzen, erörterte Bieri das Budget für das Jahr 2023. Dieses rechnet im Steuerhaushalt bei einem Umsatz von gut 2 Millionen Franken mit einem Ausgabenüberschuss von 205’000 Franken.