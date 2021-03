Leserschaft strickte fleissig – Mehr als zweitausend Mützchen Vor kurzem berichteten wir im Forum über Marianne Jakob, die eine Strickaktion ins Leben gerufen hat. Seit dem Bericht sind zahlreiche Päckchen und Mützchen bei ihr eingegangen. Melissa Burkhard

Zahlreiche solcher Kappen hat Marianne Jakob von Leserinnen und Lesern des Forums erhalten.

«Ich habe jeden Tag Weihnachten», sagt Marianne Jakob. Seit wir hier im Forum über sie und ihre Strickaktion berichtet haben, erhält die Heimbergerin nämlich täglich im Durchschnitt vier Päckchen von Leserinnen und Lesern, mit kleinen Mützchen, die im westafrikanischen Guinea Leben retten können.

Marianne Jakob lebte eine Zeit lang in Guinea. Dort hat sie den Schweizer Kinderarzt Matthias Roth-Kleiner kennen gelernt, der ihr berichtete, wie dringend in den Spitälern kleine Mützchen benötigt werden, die die Neugeborenen warm halten und sie so vor Krankheiten schützen. Zurück in der Schweiz, startete sie deshalb das Projekt «Mützchen für Afrika» und verteilte Strickanleitungen. Unser Zeitungsbericht über sie und ihre Aktion hat eingeschlagen wie eine Bombe. «Ich bin total überwältigt», sagt Marianne Jakob.

Bisher habe sie mehr als zweitausend Mützen bekommen. Diese erhalte sie einzeln verpackt in Kuverts, aber auch schon mal 50 bis 100 Stück in einem Karton. Auch Finken und kleine Socken wurden gestrickt. Post bekomme sie aus dem ganzen Kanton Bern, aber auch aus dem Wallis oder der Ostschweiz, sagt Jakob. «Ich kenne niemanden persönlich, alle wurden durch den Zeitungsbericht auf die Aktion aufmerksam.» Einen Abend in der Woche nimmt sich die 69-Jährige jeweils Zeit, um den Menschen zu danken per Mail oder Karte.

Einige bringen ihre Mützchen auch persönlich vorbei und wollen Marianne Jakob kennen lernen, andere erzählen ihr am Telefon berührende Geschichten darüber, wie ihnen das Stricken in schwierigen Zeiten eine sinnvolle Aufgabe gebe. «Vermutlich hat auch die Corona-Pandemie mitgeholfen», sagt Jakob. Vielen sei langweilig, einkaufen könne man auch nicht, aber Wollresten, das hätten viele zu Hause. «Die Mützchen sind schnell gestrickt, und es ist eine sinnstiftende Arbeit», sagt sie.

Derzeit ist Marianne Jakob damit beschäftigt, die zahlreichen Mützchen, die sich in ihrem Bastelzimmer stapeln, luftdicht zu vakuumieren und in Bananenkisten zu packen. Im März werden sie per Schiff nach Guinea gebracht und dort in die Krankenhäuser verteilt, wo sie kleine Kinderköpfe wärmen sollen. Das gebe zwar viel zu tun, sagt Marianne Jakob, aber: «Wenn man weiss, wohin sie gehen, dann ist es eine sehr schöne Arbeit.»