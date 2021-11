Film über Harald Naegeli – Mehr als nur Street-Art In ihrer Hommage zeichnet Nathalie David den Werdegang des streitbaren und streitlustigen Zürcher Künstlers nach. Xymna Engel

Ein Protest gegen die Unwirtlichkeit der Städte: Harald Naegeli in den 70er-Jahren vor einem seiner Werke. Foto: zvg

Er war einer der Ersten in Europa, die in der Dunkelheit der Nacht triste Hauswände besprühten. Und nicht mal eine Freiheitsstrafe hielt ihn davon ab, mit seinen minimalistischen Figuren das monotone Stadtbild von Zürich zu kritisieren. «Es war ein Protest gegen die Unwirtlichkeit der Städte, der Architektur», sagt der heute 81-Jährige. Bis heute ist er sich treu geblieben: Während des ersten Covid-19-Lockdown sprayte er über 50 «Totentänze» in der Stadt Zürich. Der Kanton verklagte ihn – die Stadt verlieh ihm den Grossen Kunstpreis. In ihrer Hommage «Harald Naegeli – der Sprayer von Zürich» zeichnet Filmemacherin Nathalie David den Werdegang eines streitbaren und streitlustigen Menschen nach, dessen Schaffen weit über die Street-Art hinausgeht.

Fehler gefunden?Jetzt melden.